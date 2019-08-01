WP: США готовы вывести тысячи военнослужащих из Афганистана по соглашению с талибами

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американские власти готовятся вывести тысячи своих военнослужащих из Афганистана в обмен на ряд уступок со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в рамках сделки по мирному урегулированию в республике. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, в соответствии с договоренностями, талибы должны начать переговоры о более крупном мирном соглашении непосредственно с афганским правительством. При этом США сократят свой контингент в стране с примерно 14 тыс. до 8-9 тыс. военнослужащих. Примерно столько было дислоцировано в республике, когда президент США Дональд Трамп занял свой пост в 2017 году.