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Япония усиливает контроль за экспортом в Южную Корею

Ранее Токио ужесточил контроль за экспортом в республику трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение было утверждено на состоявшемся в пятницу заседании кабинета министров страны.

Эта мера стала уже вторым серьезным шагом Токио по ограничению экспорта в Южную Корею после того, как 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
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