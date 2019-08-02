Опрос: только "жесткий" Brexit позволит Джонсону завоевать парламентское большинство

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет обеспечить парламентское большинство для возглавляемой им Консервативной партии лишь в том случае, если выведет свою страну 31 октября из ЕС без сделки с Брюсселем, а затем назначит внеочередные всеобщие выборы. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного консалтинговой и социологической службой ComRes и опубликованные в пятницу на страницах газеты The Daily Telegraph.

При этом сценарии консерваторы получат поддержку 36% избирателей, в то время как лейбористы - 29%, либерал-демократы - 15%, а Партия Brexit Найджела Фаража - 8%. В условиях существующей в королевстве мажоритарной системы, при которой на выборах в округах сгорают все голоса, отданные не за кандидата-победителя, такой процентный расклад позволит тори завоевать 357 мест в Палате общин, в то время как лейбористам - лишь 210, либерал-демократам - 26 и Партии Brexit - ни одного места.

Если же Джонсон решится на проведение выборов до даты Brexit, то достижения консерваторов и лейбористов окажутся фактически равными - 28% против 27%. В такой ситуации тори для завоевания парламентского большинства - 50% мест плюс еще один голос - не будет хватать 58 депутатских мест.

Самым же катастрофическим раскладом для консерваторов было бы дальнейшее откладывание установленного срока Brexit. В этом случае многие националистически настроенные избиратели тори не простили бы крайне правому правительству Джонсона отхода от уже сделанных обещаний вывести страну из сообщества без всяких "если" или "но" и просто перешли бы в лагерь сторонников еще более праворадикальной Партии Brexit. Этот сценарий отбросил бы консерваторов на третье место и вывел бы партию Фаража на позицию второй по значимости политической силы страны.

Правда, и занявшие первую строчку лейбористы испытали бы мало радости от того, что в условиях более чем 50-местного дефицита не имели бы никаких шансов сформировать правительство парламентского большинства в условиях висящей над ними угрозы быть смещенными потенциальной коалицией двух правых сил.

В опросе ComRes, который был проведен в период с 26 по 28 июля, приняли участие немногим более 2 тыс. респондентов.

Принципиальные выборы в Уэльсе

Данный опрос весьма актуален в том плане, что по позициям консерваторов может быть нанесен серьезный политический удар уже сегодняшней ночью. Это произойдет в том случае, если кандидат от тори Крис Дэвис, как прогнозируют многие эксперты, все-таки уступит своей идеологической противнице - лидеру валлийского представительства проевропейской партии "Либеральные демократы" Джейн Доддс - на довыборах в Палату общин британского парламента в избирательном округе Брекон и Рэдноршир в Уэльсе, результаты которых должны быть оглашены в самые ближайшие часы.

В случае поражения "техническое", то есть непрямое парламентское большинство консерваторов, которое им сейчас обеспечивает их политический союз с североирландской Демократической юнионистской партией (ДЮП), сократится до абсолютно минимальной величины в один единственный голос.