Южная Корея даст решительный ответ на принятые Японией торговые меры

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Южнокорейские власти решительно ответят на шаг Японии, в рамках которого Южная Корея была исключена из списка государств, располагающих преференциями в торговых отношениях с японской стороной. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении представителя президентской администрации Ко Мин Чжуна.

"В будущем южнокорейское правительство даст решительный ответ на этот несправедливый шаг Японии", - говорится в тексте.

Ко Мин Чжун также выразил глубокое сожаление в связи с принятыми Японией мерами. Отмечается, что в пятницу во второй половине дня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет экстренное заседание кабинета министров, по итогам которого будет сделано официальное заявление касательно позиции Сеула по данному вопросу.

Ранее правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

Эта мера стала уже вторым серьезным шагом Токио по ограничению экспорта в Южную Корею после того, как 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal ("Ниппон стил энд Сумитомо метал") выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.