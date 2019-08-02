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Санкции в отношении России

Politico: Трамп подписал указ, вводящий новые санкции против России по делу Скрипалей

О каких именно ограничениях идет речь, пока не известно

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Они не поясняют, о каких именно рестрикциях идет речь.

Президент в четверг подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииТрамп, Дональд
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