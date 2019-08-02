Кабмин Японии: возможная поездка Медведева на Курилы идет вразрез с позицией Токио

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Поездка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южную часть Курильских островов, если таковая состоится, будет идти вразрез с позицией Японии по этим территориям. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) противоречит позиции нашего правительства", - подчеркнул он. По словами Суги, в настоящее время японская сторона следит за развитием ситуации и занимается сбором соответствующей информации. "В любом случае, мы ответим надлежащим образом", - добавил он.

27 июля Мунэо Судзуки - известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений, - выступил с утверждением, что Медведев, как ожидается, 2 августа посетит остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды.

Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов заявил 24 июля, что в правительстве не комментируют планы предстоящих поездок Медведева. Он также добавил, что "председатель правительства РФ может в любое время посетить" любой российский регион, который "посчитает целесообразным", в том числе и острова Курильской гряды, входящие в состав Сахалинской области РФ.

Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп". Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.