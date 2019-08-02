Трамп издал указ, касающийся закона о химоружии, в несоблюдении которого обвиняется Россия

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп издал в четверг указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Соответствующий документ, а также письмо главы государства Конгрессу опубликовал Белый дом.

Трамп пояснил законодателям, что его распоряжение "предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять следующие действия, в случае возникновения необходимости для введения санкций, описанных в законе" о химоружии. В частности, речь идет о "препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

Кроме того, президент указывает на введение "запрета банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

В указе главы государства подчеркивается, что он касается исполнения положения закона, которое предоставляет исполнительной власти выбор ряда ограничений, которые могут быть наложены на страну, нарушившую данный акт.

Обвинения в адрес России

Американская администрация в конце августа 2018 года ввела первый пакет санкций в отношении России по так называемому делу Скрипалей. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Американские власти возложили на Россию ответственность за инцидент со Скрипалями.

Придерживающийся антироссийских позиций сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) несколько раз призвал ее и руководство администрации США ввести и второй пакет санкций.

История вопроса

В рамках упомянутого закона Вашингтон прошлым летом прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.

Кроме того, означенный закон предусматривает использование второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций. Второй пакет санкций предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Администрация США ранее выражала надежду, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как "драконовские", дело все же не дойдет.

В конце марта представитель американской администрации высокого ранга заявила корреспонденту ТАСС, что Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерении Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по делу Скрипалей. Произошло это, по свидетельству представителя администрации, в февральском телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В пресс-службе Госдепартамента США в конце марта отказались комментировать данные информационного агентства Блумберг о том, что американские власти уже выработали второй пакет санкций и ждут только решения Белого дома на этот счет.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Москва категорически отвергла это, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ России и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 году его помиловали и передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в разведывательной деятельности. В том же году Скрипаль поселился в Великобритании.