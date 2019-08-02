Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы сожалеем о прекращении действия [договора], но понимаем, что побудило США пойти на такой шаг", - отметил он. По словам Суги, одной из причин стали "продолжающиеся нарушения договора со стороны России, которые фиксируют США". "К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство [другие] страны, помимо США и России", - добавил он.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивали прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

Со 2 августа Договор о РСМД утрачивает силу.