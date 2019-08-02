СМИ: полиция Гонконга задержала лидера запрещенной партии и еще семь человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 августа. /ТАСС/. Гонконгская полиция в четверг вечером задержала группу из восьми человек по подозрению в хранении оружия и взрывчатых веществ. Среди них - основатель запрещенной радикальной Националистической партии Гонконга Энди Чан, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Семь мужчин и женщина были схвачены в промышленном здании в материковой части города. У них изъяты опасные химикаты и предметы.

Вместе с тем правоохранительные органы провели еще один рейд, конфисковав в жилой квартире 30 дымовых шашек. По этому делу задержано трое членов одной семьи.

Полицейские операции были проведены накануне новой акции протеста, которую продемократические активисты собираются провести в субботу в густонаселенном районе Монгкок. Власти не одобрили уличное шествие по соображениям безопасности, разрешив лишь демонстрантам собраться на футбольном поле.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.