Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДР

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. КНДР демонстрирует рост уровня собственных ракетных технологий. Об этом в пятницу заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Мы отмечаем, что Северная Корея последовательно повышает уровень собственных технологий", - отметил он. Ивая также подчеркнул необходимость дальнейшего развития системы противоракетной обороны страны, которая была бы "способна ответить на любую угрозу".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщил о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в пятницу, в 02:59 (в четверг, в 20:59 мск) и в 03:23 (в четверг, в 21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 31 июля.