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Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДР

Министр обороны Японии Такэси Ивая при этом подчеркнул необходимость дальнейшего развития системы противоракетной обороны страны, которая была бы "способна ответить на любую угрозу"

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. КНДР демонстрирует рост уровня собственных ракетных технологий. Об этом в пятницу заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Мы отмечаем, что Северная Корея последовательно повышает уровень собственных технологий", - отметил он. Ивая также подчеркнул необходимость дальнейшего развития системы противоракетной обороны страны, которая была бы "способна ответить на любую угрозу".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщил о том, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в пятницу, в 02:59 (в четверг, в 20:59 мск) и в 03:23 (в четверг, в 21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 31 июля.

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ЯпонияКНДР
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