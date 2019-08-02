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Спор вокруг Курил
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Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Медведева на Итуруп

В японском МИД заявили, что поездка премьера на остров идет вразрез с последовательной позицией Токио

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Об этом говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

"Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Москва ранее последовательно отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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