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Кризис в Сирии
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Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом

Согласно договоренностям, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом. Об этом заявил в пятницу журналистам директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

"Достигнута договоренность о перемирии, - сказал он. - Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась".

В четверг вечером сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности - боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

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