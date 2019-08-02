Китай призвал США вернуться к выполнению Договора о РСМД

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китай против выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что Вашингтон должен вернуться к выполнению своих обязательств.

Что означает выход США из ДРСМД?

Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

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Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона против таких действий, <...> мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств", - отметила она на регулярном брифинге.

Соединенные Штаты выходят в пятницу из ДРСМД от 1987 года. Руководство США несколько раз высказалось за подготовку взамен схожего соглашения с участием Китая, однако Пекин, по сути, проигнорировал эти призывы.