СМИ: власти Индонезии утвердили план переноса столицы на остров Калимантан

ТАСС, 2 августа. Правительство Индонезии утвердило план переноса столицы республики из Джакарты на остров Калимантан в центре страны. Об этом в пятницу сообщает газета The Star .

Почему власти Индонезии хотят перенести столицу на другой остров?

Ява больше не по вкусу.

Ява больше не по вкусу. Почему власти Индонезии хотят перенести столицу на другой остров?

"Новая столица появится на острове Калимантан, - сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро. - О том, в какой провинции острова начнется строительство, будет объявлено позднее".

Индонезийские власти оценили проект переноса столицы в $32,5 млрд. Начало строительства запланировано на 2021 год.

Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.