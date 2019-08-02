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Выход США и России из ДРСМД

Джереми Корбин назвал безрассудным шагом выход США из ДРСМД

Лидер Лейбористской партии Великобритании заявил, что выход Вашингтона из договора стало "еще одним пагубным решением, которое делает мир менее безопасным"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безрассудным шагом. Соответствующую запись он сделал в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Выход президента [США Дональда] Трампа из ДРСМД - это еще одно пагубное решение, которое делает мир менее безопасным. Этот безрассудный поступок усилит угрозу гонки ядерных вооружений", - написал он.

В свою очередь глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в этой связи написал в Twitter: "Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США заявил, что альянс "уже вкладывает средства в разработку самых современных систем с целью усиления своей системы ПРО для защиты от крылатых ракет".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
СШАВеликобританияКорбин, ДжеремиВыход США и России из ДРСМД
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