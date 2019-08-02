Джереми Корбин назвал безрассудным шагом выход США из ДРСМД

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безрассудным шагом. Соответствующую запись он сделал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Выход президента [США Дональда] Трампа из ДРСМД - это еще одно пагубное решение, которое делает мир менее безопасным. Этот безрассудный поступок усилит угрозу гонки ядерных вооружений", - написал он.

В свою очередь глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в этой связи написал в Twitter: "Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США заявил, что альянс "уже вкладывает средства в разработку самых современных систем с целью усиления своей системы ПРО для защиты от крылатых ракет".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.