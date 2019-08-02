Лукашенко поручил кабмину активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и РФ

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров.

"Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - приводит слова Румаса агентство БелТА.