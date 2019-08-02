СМИ: в алжирской столице проходят антиправительственные акции

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Антиправительственные акции протеста проходят в столице Алжира в пятницу, участники требуют проведения в стране реальных демократических реформ, смены правящей элиты и суда над коррупционерами. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Для участия в мирных маршах и митингах собрались тысячи активистов молодежных и профсоюзных движений, правозащитники и обычные горожане. Они пришли в центр города с национальными флагами. Многие распевают патриотичные песни и выкрикивают лозунги о единстве алжирцев вне зависимости от этнической принадлежности.

"Мы хотим гражданское, а не военное или полицейское государство! Власть - убийца!" - скандируют люди. Они выкрикивают гневные лозунги в адрес правящей элиты, требуют отставки представителей руководства, в частности временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи.

По сведениям TSA, полиция мешает толпам людей продвигаться в центр столицы и производит задержания среди оппозиционных активистов. Сотрудники правоохранительных органов блокировали ряд улиц. Кроме того, они охраняют здания правительственных структур.

Как отмечает издание Al-Watan, в Алжире "сложилась тупиковая ситуация, когда влияющая на политику армейская верхушка требует от оппозиции начала диалога без предварительных условий, а протестно настроенная часть общества не доверяет посредникам, связанным с правящим режимом".

В конце июля альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) предложил организовать референдум по принятию новой конституции до проведения президентских выборов, а также провести 31 августа общенациональную встречу, чтобы "достичь соглашения о дорожной карте, которая была бы в состоянии положить конец кризису, охватившему Алжир". По мнению оппозиции, "алжирский народ, который каждую неделю выходит на акции, требуя свержения режима, не примет участие в выборах по действующим законам".

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сначала люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.