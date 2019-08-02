ЕС призывает КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. КНДР должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове, включая запуски баллистических ракет малой дальности. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"КНДР должна воздерживаться от любых действий, включая запуски баллистических ракет малой дальности, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове и могут подорвать дипломатические усилия", - заявила Могерини. Она подчеркнула, что запуски ракет Пхеньяном "осуществляются в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН". Могерини также подчеркнула, что ЕС поддерживает полное прекращение использования и уничтожение КНДР своих ракет любого радиуса действия.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 (четверг, 20:59 мск) и 03:23 (четверг, 21:23 мск) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков - 25 июля и 31 июля. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в четверг опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что 31 июля КНДР осуществила испытания "новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы".