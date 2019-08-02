Волкер не исключил, что Трамп может принять участие в переговорах по Донбассу

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не исключает, что президент США Дональд Трамп примет предложение Киева об участии в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например, Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - сказал Волкер в опубликованном в пятницу интервью в украинском издании "Неделя".

В качестве условия участия Трампа в переговорах по Донбассу он назвал готовность России "реально прекратить конфликт", подчеркнув, что "для президента Трампа это очень важно". "Формат имеет меньшее значение, чем наполнение", - отметил спецпредставитель США.

При этом Волкер также выступил за прямой контакт президентов Украины и РФ. "Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, - это верный способ добиться положительного результата", - заявил дипломат.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран нормандского формата в Минске, где проходят заседания контактной группы.

По словам российского лидера, Москва готова к переговорам в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.