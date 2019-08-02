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Генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении главы Окружного админсуда Киева

Как сообщили в ведомстве, Павлу Вовку предъявили обвинения "во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях"

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в пятницу открыла уголовное дело в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку предъявили обвинения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях", - отмечает ГПУ .

Вовк и еще трое других судей в пятницу пришли в Генпрокуратуру для проведения следственных действий, где им и были предъявлены обвинения. Кроме давления на Высшую квалификационную комиссию судей они обвиняются в превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, принятии заведомо неправосудных решений, предложении или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

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