Власти Индии призвали паломников и туристов срочно покинуть штат Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство индийского штата Джамму и Кашмир в пятницу призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его территорию из-за проблем с безопасностью. Как указывается в распространенном через СМИ заявлении властей штата, особенно это предупреждение касается тех, кто совершает амарнатх-ятру - паломничество к храму в пещере Амарнатх.

"С учетом последних разведданных о террористических угрозах, которые особенно касаются амарнатх-ятры, и ситуации в Кашмирской долине туристам и паломникам рекомендуется сократить свое пребывание в долине и немедленно принять необходимые меры для скорого возвращения", - цитирует телеканал NDTV заявление региональных властей.

По информации полиции, боевики, которых, как утверждает индийская сторона, поддерживает пакистанская армия, готовились сорвать паломничество к храму Амарнатх. На маршруте паломничества были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, в том числе взрывные устройства и снайперская винтовка M24.

Предполагается, что экстремисты могут готовить атаки в связи с приближающимся Днем независимости, который Индия отмечает 15 августа. В последнее время в регион переброшено дополнительно не менее 10 тыс. военнослужащих. По данным местной прессы, официально не подтвержденным, в общей сложности в штат дополнительно может быть направлено до 25 тыс. военных. Массовый ввод воинских частей в регион вызвал панику у местных жителей.

Пещера Амарнатх находится на высоте более 3,8 км, она превращена в храм. Большую часть года пещера скрыта снегом, в летнее время тысячи индусов совершают паломничество в этот храм.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.