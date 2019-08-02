США ввели санкции против командующих спецназом полиции и военной контрразведкой Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против командующего полицейским спецназом Венесуэлы и руководителя Главного управления военной контрразведки страны, обвинив их в причастности к нарушениям прав человека. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты вводят санкции в отношении Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы, командующего специальными силами полиции Венесуэлы, и Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы, командующего военной контрразведкой, за их причастность к серьезным нарушениям прав человека", - говорится в документе. Санкции США также распространяются на супруг венесуэльских чиновников и их несовершеннолетних детей. Всем им запрещен въезд на территорию США.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают мирную, демократическую передачу власти в Венесуэле, во главе которой стоят временный президент Хуан Гуайдо [лидер оппозиции страны] и Национальная ассамблея. Мы будем продолжать предпринимать дипломатические и экономические шаги в поддержку этого перехода", - заявил Помпео.

Как отмечает глава американской дипломатии, против Бастардо и Эрнандеса в феврале 2019 года уже вводились финансовые санкции США. Речь шла о заморозке активов в США и запрете для американских граждан на ведение бизнеса с фигурантами списка. Нынешнее решение является дополнением к финансовым ограничениям.

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