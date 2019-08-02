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Ракетные запуски в КНДР
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Трамп: запуски ракет КНДР не нарушают сингапурские соглашения с США

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Запуски ракет малой дальности, произведенные КНДР в последние несколько дней, не являются нарушением соглашения с Соединенными Штатами, подписанного по итогам саммита в Сингапуре. Об этом президент США Дональд Трамп написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности за последние несколько дней. Эти ракетные испытания не являются нарушением подписанного в Сингапуре соглашения. Кроме того, мы не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки. Это может быть нарушением для ООН, но председатель Ким не собирается разочаровывать меня, подрывая доверие", - заявил он.

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СШАКНДРРакетные запуски в КНДРТрамп, Дональд
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