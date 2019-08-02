ООН приветствовала соглашение о прекращении огня в Идлибе

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) приветствует достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем сделанное накануне объявление о прекращении огня на северо-западе страны, - сказал он. - По данным нашего офиса по гуманитарным вопросам (Управления по координации гуманитарных вопросов ООН - прим. ТАСС), с полуночи не было зафиксировано новых авиаударов, однако есть сообщения об артиллерийских обстрелах на севере провинции Хама".

"ООН напоминает всем сторонам конфликта об их обязательствах по обеспечению безопасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры", - добавил Дюжаррик.

В четверг сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны, а также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия. Ранее в пятницу делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом, сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.