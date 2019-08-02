В Киеве заявили, что активизируют диалог с НАТО на фоне прекращения действия ДРСМД

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"В ответ на агрессивные действия России и с учетом прекращения действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина, несмотря на то, что не была стороной Договора о РСМД, "неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свое решение объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Договор был подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.