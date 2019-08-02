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Трамп заявил, что Рэтклифф отказался от выдвижения на пост главы Нацразведки США

Американский лидер пообещал в скором времени объявить о новой кандидатуре

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп намеревался выдвинуть на пост директора Национальной разведки США вместо покидающего эту должность Дэниела Коутса, решил отказаться от данного предложения. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Джон решил остаться в Конгрессе, где он делает выдающуюся работу, представляя жителей штата Техас и нашу страну. Я объявлю кандидатуру на пост директора Национальной разведки в скором времени", - написал Трамп.

Теги
СШАТрамп, ДональдКоутс, Дэниел
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