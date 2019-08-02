СМИ: израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе

ТАСС, 2 августа. Не менее 26 палестинцев получили ранения в пятницу в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь по участникам "марша возвращения", приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Об этом сообщило агентство Wafa. По его информации, среди пострадавших есть подростки и два журналиста.

"Десяткам жителям была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", - отметило агентство.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

Как передало агентство, израильские стражи порядка разогнали в пятницу уличные шествия арабов в районе Вади-Хуммус рядом с Восточным Иерусалимом. Оттуда также поступили сведения о пострадавших от слезоточивого газа. Жители поселка протестовали против сноса их домов израильскими властями.

31 июля кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, что вызвало недовольство арабского населения.