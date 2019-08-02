В Венесуэле прокомментировали ввод санкций против командующих спецназом и контрразведкой

КАРАКАС, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация должна внимательно изучить проблему нарушения прав человека со стороны США, прежде чем вводить соответствующие санкции в отношении других стран. С таким заявлением выступил в пятницу глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Госсекретарь Помпео, если вы хотите поговорить о правах человека, начните с вашей страны. В Венесуэле нет ни [тюрьмы на военно-морской базе] Гуантанамо, ни [тюрьмы] Абу-Грейб, ни подпольных мест пыток по всему миру, ни бомбардировок гражданских лиц. У нас нет руководств по пыткам, а именно ваш президент поддерживает такие злоупотребления", - написал он в Twitter.

В пятницу государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о вводе санкций против командующего полицейским спецназом Венесуэлы и руководителя Главного управления военной контрразведки страны, обвинив их в причастности к нарушениям прав человека. Санкции также распространяются на супруг венесуэльских чиновников и их несовершеннолетних детей. Всем им запрещен въезд на территорию США.