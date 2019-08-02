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Bloomberg: Трамп заявил, что обсуждал ядерное соглашение с Россией и Китаем

Трамп заявил, что обсуждал ядерное соглашение с Россией и Китаем - Bloomberg.

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СШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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