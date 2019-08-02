Генсек ООН: прекращение действия ДРСМД ставит под угрозу международную безопасность

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

"Генеральный секретарь выражает глубокое сожаление в связи с окончанием действия ДРСМД, - указывается в тексте. - Он неоднократно призывал и США, и Россию урегулировать противоречия через консультационный механизм, предусмотренный договором, и сожалеет, что этого не было сделано".

"Генсек отмечает, что текущее ухудшение в сфере международной безопасности приводит к возрастающим рискам для существующей системы контроля над вооружениями и договоров по разоружению", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Гутерриш указал на необходимость "избежать дестабилизации ситуации в сфере контроля над вооружениями и прийти к новым соглашениям". Он также вновь призвал Вашингтон и Москву продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

МИД РФ в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свое решение объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных документом параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Договор был подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по документу были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.