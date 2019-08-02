Юнкер поздравил Георгиеву с избранием единым кандидатом на пост главы МВФ

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Кристалину Георгиеву с избранием единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в пятницу вечером в Twitter.

"Поздравления Кристалине Георгиевой с избранием единым кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все необходимые качества, чтобы внести необходимый вклад в дело МВФ", - заявил он.

Ранее в пятницу страны ЕС провели по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства выборы кандидата на этот пост, которому необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которые к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.