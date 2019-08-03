Reuters: военный совет и оппозиция Судана согласовали конституционную декларацию

ТАСС, 3 августа. Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - согласовали Конституционную декларацию, по которой наступает новый этап формирования переходного правительства. Об этом в субботу информировало агентство Reuters со ссылкой на посредника Африканского союза Мохамеда Хассана Лебатта.

По данным агентства, стороны продолжат переговоры по техническим деталям процедуры подписания декларации в субботу. Лебатт не сообщил деталей, содержащихся в документе.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и альянс "За свободу и перемены" подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.