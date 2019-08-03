Расследование Мюллером "российского вмешательства" обошлось США примерно в $32 млн

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Расследование аппаратом бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года за все время его работы обошлось американским налогоплательщикам в $31,6 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе ведомства.

Сотрудникам аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) были выплачены зарплаты и пособия в размере $9,7 млн. Кроме того, на аренду помещений, связь и коммунальные услуги ушло еще $3,1 млн. Расходы сотрудников на поездки составили $1,6 млн. Они также потратили $902 тыс. на контрактные услуги, включающие в себя главным образом передачу информации с помощью технических средств.

В конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что расследование "российского вмешательства" обошлось американским налогоплательщикам в $40 млн. При этом у осужденного в рамках расследования бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта было конфисковано в пользу государства активов в размере до $42 млн. "Сумма, потраченная налогоплательщиками на ваше расследование, приближается к нулю", - заявил в июле председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ, от штата Нью-Йорк) на слушаниях с участием Мюллера.

Аппарат бывшего спецпрокурора включал 19 юристов. Мюллер также прибегал к помощи 40 агентов ФБР, сотрудников по анализу разведывательной информации, судебных аудиторов и других специалистов. В результате разбирательства обвинения были выдвинуты в адрес 34 человек, в том числе 26 граждан России. При этом семь человек признали свою вину, в том числе и несколько бывших должностных лиц высокого ранга в администрации Трампа, а также из его предвыборного штаба.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался два года Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз называла несостоятельными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.