Эксперт: покупка Турцией С-400 не говорит о ее планах покинуть НАТО

КАЗАНЬ, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" не говорит о ее намерении выйти из НАТО. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в кулуарах Международного экспертного форума "Россия - Ближний Восток".

"Не надо преувеличивать значение этого шага - символически очень важно, что страна НАТО покупает у нас С-400, но эта страна покупает для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, выбирает оптимальный вариант, идет сознательно на осложнение своих отношений со своим главным партнером по НАТО. Мне кажется, что преувеличивать значение этого шага не стоит в геополитическом смысле. <...> Вот на конференции был вопрос - а Турция будет из НАТО выходить? Да не будет она выходить из НАТО, не собирается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сам факт покупки С-400 Турцией говорит о перспективах развития долгосрочного сотрудничества между двумя странами. "Символически, да, это очень важно и важно в смысле двухсторонних связей. Потому что мы там, конечно, будем на долгосрочной основе сотрудничать с Турцией. Может быть, дальше будет дальнейшее развитие этих проектов в обеспечении ПВО Сирии", - добавил эксперт.

О заключении контракта на поставку Турции полкового комплекта С-400 стоимостью $2,5 млрд стало известно в сентябре 2017 года. Поставки начались в середине июля 2019 года. Против приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем активно выступают США и НАТО. Соединенные Штаты заявили, что решение Турции делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания самолетов пятого поколения F-35, а в НАТО отказались включать турецкие С-400 в единую систему противоракетной обороны альянса.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная уничтожать самолеты и крылатые ракеты на дальности до 400 км, а на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/ с.

Международный экспертный форум "Россия - Ближний Восток" проходит в Казани с 1 по 4 августа. Проект приурочен к 90-летию со дня рождения выдающего российского государственного деятеля и дипломата Евгения Примакова. В форуме принимают участие эксперты из Ирана, Турции, Сирии, Ливана, Ирака, Палестины и других стран. Мероприятие проводится Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова в партнерстве с Российским советом по международным делам при поддержке Министерства иностранных дел РФ.