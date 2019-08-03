СМИ: Япония в 1956 году отказалась включать в декларацию с СССР антиядерный пункт

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. СССР в ходе переговоров по нормализации отношений в 1956 году предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт, касающийся продвижения антиядерных идей, однако Токио эту инициативу отверг. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, в распоряжении которого оказались рассекреченные документы о переговорном процессе.

Отмечается, что предварительный текст декларации, предложенный советской стороной на переговорах в Москве 15 октября, включал в себя соответствующий параграф.

"Мы будем работать над тем, чтобы запретить производство, испытания, использование ядерного оружия, а также устранить угрозу ядерного оружия и создать условия для мирного использования атомной энергетики", - говорилось в нем.

На встрече присутствовали председатель Совета министров СССР Николай Булганин и его первый заместитель Анастас Микоян, японский премьер-министр Итиро Хатояма и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Коно. Япония, которая на тот момент уже пятый год находилась под так называемым ядерным зонтиком США, выступила против включения этого пункта в итоговый документ. При этом Хатояма и Коно отметили, что не отвергают саму важность проблемы, но считают, что ее обсуждение возможно только после нормализации советско-японских отношений.

В Совместной декларации от 19 октября 1956 года заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курил.