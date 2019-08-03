В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Сегодня в 11:50 враг попытался нанести удар по нашим позициям на мариупольском направлении в районе села Октябрь с помощью беспилотного летательного аппарата, но наши защитники вовремя заметили БПЛА и немедленно приступили к его уничтожению", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Безсонов отметил, что украинские силовики предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции. Тем не менее, силам республики удалось уничтожить беспилотник, он упал в "серой зоне".

Как сообщалось ранее, 1 августа трое военнослужащих Народной милиции ДНР получили ранения в результате удара, нанесенного украинским БПЛА в районе села Октябрь.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР. Тем не менее, 31 июля на встрече в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины констатировали значительное улучшение обстановки в зоне конфликта с введением 21 июля режима прекращения огня и договорились продолжить решение наиболее насущных проблем урегулирования.