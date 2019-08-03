США осудили нападения на юге Йемена

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Вашингтон осудил атаки, совершенные в четверг и пятницу на юге Йемена.

"США решительно осуждают нападения, совершенные 1 и 2 августа на юге Йемена <...> Подобные атаки со стороны поддерживаемых Ираном хуситов [сторонники движения "Ансар Аллах"], ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"] или [террористической организации] "Аль-Каиды" [запрещена в РФ] неприемлемы, - говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. - Крайне важно, чтобы йеменцы работали со спецпосланником ООН [по Йемену] Мартином Гриффитсом над политическим урегулированием, которое положит конец конфликту и принесет мир, процветание и безопасность в Йемен".

В четверг телеканал Al-Hadath сообщил, что более 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны хуситов по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. В пятницу Agence France-Presse со ссылкой на источники в службах безопасности информировало, что 19 йеменских военнослужащих погибли при атаке боевиков "Аль-Каиды" на военный лагерь в провинции Абьян, также расположенный на юге страны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.