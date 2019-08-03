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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Партия "Слуга народа" победила на выборах в Раду

Партия получила 124 депутатских мандата
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© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав 43,16% голосов. Об этом заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя официальные итоги парламентских выборов, прошедших 21 июля.

В парламент, согласно результатам подсчета всех голосов избирателей, прошли еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.

"Слуга народа" по партийному списку на выборах в Раду получила 124 депутатских мандата. 

Партию поддержали 6,3 млн человек.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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