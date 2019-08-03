На манифестациях в Нанте задержали более 40 человек

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. 42 человека были задержаны в ходе субботней манифестации в городе Нант на западе Франции. При этом не менее пяти сотрудников полиции пострадали в столкновениях с погромщиками, сообщил в эфире телеканала LCI представитель полицейского профсоюза Alliance Police Nationale Давид Оливье Реверди.

Управление полиции департамента Атлантическая Луара пока сообщает лишь об одном пострадавшем сотруднике, который после ранения лица был срочно доставлен в больницу. Согласно официальным данным, все задержанные помещены под стражу за ношение оружия или нападение на полицейских (погромщики бросали в полицейских различные предметы, в том числе взрывпакеты и бутылки с кислотой, булыжники с мостовой).

В городе одновременно проходили две манифестации, посвященные памяти 24-летнего местного жителя Стива Канисо, погибшего после полицейской операции по разгону толпы на городской набережной в конце июня. Первая манифестация, начавшаяся примерно в 11:30 по местному времени (12:30 мск), собрала несколько сотен человек недалеко от того места на острове Нант, где обнаружили тело молодого человека. Эта акция прошла в спокойной обстановке, однако вторая манифестация, которая началась после 13:00 (14:00 мск) в центре города, вылилась в погромы и ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

По данным телеканала LCI, во второй акции принимали участие около 1,7 тыс. человек. Ни одна из прошедших 3 августа манифестаций не была разрешена властями, однако полиция не препятствовала движению колонн, вмешиваясь, как правило, только в случае крайне агрессивного поведения отдельных участников, скрывавших свои лица повязками и противогазами. Объединявшиеся в группы погромщики разбивали витрины магазинов и банков, поджигали мусорные баки и дорожные ограждения, сооружая из них баррикады посередине улиц. На несколько часов центр города окутали дым пожаров и облака слезоточивого газа, который полицейским пришлось применять в больших количествах.

"Сегодня в Нанте насилие было совершенно неуместно: весь город собрался, чтобы почтить его [Стива Канисо] память", - заявила мэр Джоанна Ролан. Она привела в пример утреннюю акцию, которая прошла "в тишине и спокойствии". "Сейчас для каждого было важно собраться, чтобы разделить эмоции и горе с родными и близкими [Стива]", - добавила Ролан.

Стив Канисо пропал без вести после того, как следившие за порядком на музыкальном празднике в Нанте в ночь с 21 на 22 июня полицейские приступили к разгону толпы на набережной реки Луара. В тот момент несколько человек упали в воду. Всех, за исключением Канисо, вытащили на берег спасатели. Его тело было обнаружено на берегу Луары лишь 29 июля.

Данное происшествие стало поводом для критики в адрес полиции и персонально главы МВД Кристофа Кастанера. В свете масштабной кампании в соцсетях, вылившейся в уличные протесты, премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о начале проверки действий полицейских в ту ночь, однако в итоговом докладе, представленном Генеральной инспекцией французской полиции (IGPN), говорится, что прямой связи между действиями полицейских и пропажей Канисо нет.

В эту субботу акции протеста против насилия со стороны полиции и в поддержку родных и близких молодого человека прошли в нескольких крупных городах страны, включая Париж. Соответствующие лозунги взяли на вооружение и представители движения "желтых жилетов", однако везде, за исключением Нанта и Тулузы, где отдельные манифестанты также устроили беспорядки, демонстрации прошли без серьезных происшествий.