СМИ: террористы "Джебхат ан-Нусры" отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе

ТАСС, 4 августа. Террористы из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление, сделанное от имени главаря группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани.

В нем указывается, что боевики "Джебхат ан-Нусры" не собираются покидать линию соприкосновения с правительственными войсками и выводить из буферной зоны тяжелое оружие.

По информации газеты Al-Watan, под контролем "Джебхат ан-Нусры" и ряда других экстремистских группировок сейчас находится не менее 80% территории провинции Идлиб. В октябре прошлого года, когда создавалась буферная зона, "Джебхат ан-Нусра" также отказалась подчиниться ультиматуму Турции и не согласились распустить свои формирования, потребовав гарантий для иностранных наемников, которые сражаются в ее рядах.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара затем попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности.