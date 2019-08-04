Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня, но действительно важно то, чтобы прекратились атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Мы будем признательны за любые усилия, предпринятые для достижения этой важной цели", - говорится в заявлении.

Ортэгус также отметила, что США "высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года".

"Мы также признательны генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу] за его личную вовлеченность в [реагирование на] трагедию в Идлибе, в том числе за создание комиссии по расследованию ситуации в Идлибе с сентября 2018 года", - добавила глава пресс-службы Госдепартамента. По ее словам, США уверены, что сирийский кризис может быть разрешен только политическим путем. "Мы продолжаем считать, что единственным жизнеспособным путем к политическому решению является политический процесс под руководством ООН в Женеве", - пояснила Ортэгус.

В четверг сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности - боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны, а также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия. В пятницу делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом, сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

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