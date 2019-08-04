СМИ: вице-премьер Италии считает Путина великим президентом

"Я буду работать над тем, чтобы отношения [Италии] с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - заявил Сальвини, который также является лидером партии "Лига". Политик также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее сообщалось, что Маттео Сальвини оказался в центре громкого политического скандала, причиной которого послужила публикация на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини - одного из соратников Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера, чтобы он объяснился в парламенте, однако Сальвини заявил, что ему нечего прояснять.