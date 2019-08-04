Глава делегации Белоруссии высоко оценил подготовку команд конкурса "Суворовский натиск"

КОРЛА /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Участвующие в конкурсе "Суворовский натиск" в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) команды демонстрируют отличную боевую подготовку и профессиональный рост в сравнении с прошлым годом. Такую оценку дал в беседе с журналистами в воскресенье руководитель белорусской делегации на АрМИ-2019 генерал-майор Николай Скобелев.

"Можно сказать, что все команды показывают хороший уровень, подготовку, достаточно высокие результаты - в сравнении с прошлым годом они лучше. Видно, что команды все готовились основательно. Достаточно высокая подготовка механиков-водителей: уверенно преодолевают препятствия. Хорошую огневую подготовку демонстрируют команды, улучшилось руководство экипажами боевых машин - видно, что этот год прошел не зря для всех", - сказал Скобелев.

По словам белорусского генерала, судейство проходящего в Китае конкурса обещает быть беспристрастным. "Уверен, раз среди судей представители всех команд, результаты будут объективными. Иначе для чего соревноваться?" - сказал глава делегации Белоруссии.

Скобелев также отметил ряд отличий китайских бронемашин, на которых выступают конкурсанты, от российских. "На их двигателях стоят турбонаддувы, которые позволяют увеличить мощность, но к этому надо привыкнуть. Для этого тренировки и существуют", - сказал генерал.

"Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы. Белорусские экипажи выйдут на соревновательную трассу индивидуальной гонки 10 августа вместе с командами из России и Венесуэлы. По итогам индивидуальных заездов экипажи будут распределены в пары для участия в финальной эстафете, где и поборются за главный приз.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.