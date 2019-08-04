Джулиани: Трамп за два года достиг больше, чем любой другой президент США

МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп за свои первые два года на посту достиг больше, чем любой другой президент США. Такое мнение высказал личный адвокат главы американской администрации Рудольф Джулиани в опубликованном в воскресенье интервью газете La Razon .

Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил его на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле прошлого года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках разбирательства, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером относительно приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс.

"По сути, в отношении президента вели расследование его политические враги, - отметил Джулиани. - Они потратили $40 млн, опросили 500 человек, просмотрели миллионы документов <…> и, в конце концов, Мюллер пришел к тому же выводу, что и предыдущее расследование: нет никаких доказательств того, что кто-либо в кампании Трампа был причастен к чему-либо незаконному с русскими. И самое главное: Трампа тоже нет".

"В течение двух первых лет президентства Трамп наблюдал, как были потрачены миллионы долларов на раскрытие преступления против него, которое он никогда не совершал", - объяснил Джулиани. "Все задаются вопросом, как этот человек достиг так многого в ходе этого расследования против него, его семьи и друзей, - подчеркнул адвокат. - Можно сказать, что Трамп достиг за свои первые два года больше, чем любой другой президент в истории США".

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.