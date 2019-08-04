МИД Франции: России следует использовать свое влияние для сохранения перемирия в Сирии

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что Россия использует свое влияние в Сирии для сохранения режима прекращения огня в провинции Идлиб. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Гуманитарная ситуация в провинции Идлиб ужасна, драматична, - отметил он. - Три миллиона человек, более половины из которых являются перемещенными лицами, находятся в очень тяжелых гуманитарными условиях <...> Важно, чтобы соблюдался режим прекращения огня и чтобы Россия оказывала необходимое давление, чтобы избежать любого отката и любого возобновления боя, что было бы драматичным".

Он подчеркнул, что это "одна из тем, которые президент [Франции Эмманюэль] Макрон обсудит с президентом [России Владимиром] Путиным во время переговоров 19 августа". Комментируя отношение Парижа и Москвы, министр также отметил, что с начала своего мандата Макрон ведет "откровенный, требовательный, бескомпромиссный диалог с Москвой без какой-либо наивности".

"Диалог, который не скрывает наших разногласий, часто глубоких, но все же диалог, - продолжил Ле Дриан. - Россия является постоянным членом Совета Безопасности [ООН]. Это ключевой игрок в международной стабильности и европейской стабильности. Никто не может отрицать эту реальность".

"Мы хотим посмотреть, может ли наше сотрудничество способствовать урегулированию кризисов, но мы будем судить по фактам. Будь то Иран, Сирия, Ливия, Украина или права человека, - добавил министр. - Это важно сделать до саммита Группы семи (G7) в Биаррице (24-26 августа - прим. ТАСС), во время которого будут обсуждаться все эти темы".

О перемирии в Идлибе

В четверг сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе при условии выполнения сочинских договоренностей - боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны, а также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

В пятницу делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом, сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара затем попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности.