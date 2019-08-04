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В ЕС призвали отпустить задержанных в ходе несанкционированной акции в Москве

Евросоюз ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, заявила Майя Косьянчич

ТАСС, 4 августа. Евросоюз призывает российские власти освободить задержанных в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в ночь на воскресенье на ее официальной странице в Twitter.

"ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве в ходе демонстрации за честные региональные выборы", - говорится в тексте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

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