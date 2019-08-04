Reuters: Военный совет и оппозиция Судана подпишут Конституционную декларацию 17 августа

ТАСС, 4 августа. Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" подпишут Конституционную декларацию 17 августа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно его данным, 18 августа будет объявлено о формировании Суверенного совета, который будет управлять государством в течение трехлетнего переходного периода. Новый премьер-министр страны будет назначен 20 августа, в кабмин сформирован 28 августа.

Как сообщает агентство, Военный совет и оппозиционный альянс в воскресенье парафировали Конституционную декларацию. Суверенный совет, о создании которого стороны договорились в начале июля, будет состоять из 11 гражданских и военных представителей. В его состав войдут пять человек, избранных военным советом, а также пять гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета. 17 июля стало известно, что суданский Военный совет и альянс "За свободу и перемены" подписали политическое соглашение.