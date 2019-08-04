"Оппозиционная платформа" поддержит закрепление в Конституции особого статуса Донбасса

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия готова помочь победившей на выборах в Раду политической силе "Слуга народа" создать конституционное большинство в парламенте и проголосовать за внесение изменений в Конституцию, чтобы закрепить особый статус Донбасса.

"Наряду с принятием законов об амнистии, о выборах главная политическая часть Минских соглашений - внесение изменений в Конституцию об особом статусе. Здесь мы готовы помочь партии "Слуга народа" и вместе создать конституционное большинство, чтобы проголосовать эти изменения", - написал он в Twitter в воскресенье.

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.