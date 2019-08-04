СМИ: три человека получили ранения в результате взрыва в сирийской Хасеке

ТАСС, 4 августа. Взрыв прогремел в воскресенье в провинциальном центре Хасеке на северо-востоке Сирии. Как сообщил портал Syria al N, взрывчатка была заложена в мотоцикл возле одного из постов курдских "Сил народной самообороны" (СНС) в квартале Нашва-эль-Гарбия. В результате получили ранения три мирных жителя, в том числе один ребенок.

Город Хасеке (620 км от Дамаска) и одноименная провинция были очищены курдскими формированиями от банд террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2016 году. Однако время от времени террористы, укрывающиеся в пограничных с Ираком районах, напоминают о себе и устраивают диверсии в населенных пунктах у штабов и постов СНС.