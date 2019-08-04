Telegraph: противники Джонсона упустили возможность предотвратить Brexit

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Оппозиционная Лейбористская партия и другие политические противники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упустили свой шанс предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Как сообщила в воскресенье газета Daily Telegraph , главный советник Джонсона Доминик Каммингс уверен в том, что правительство сможет осуществить Brexit в намеченный срок - к 31 октября этого года - даже в том случае, если осенью ему будет вынесен вотум недоверия.

Как сообщают источники издания, на закрытых брифингах, которые Каммингс проводил для членов команды Джонсона, он заявлял о том, что вотум недоверия может вынудить кабмин назначить досрочные выборы в парламент, однако при этом правительство сможет назначить их на ноябрь, когда страна уже покинет Евросоюз. Кроме того, по словам Каммингса, которые подтверждаются данными последних опросов общественного мнения, на выборах правящая Консервативная партия получит большинство голосов избирателей.

"Они (противники курса Джонсона - прим. ТАСС) не понимают, что если вотум недоверия будет вынесен в сентябре или октябре, мы назначим выборы на дату после 31 октября, и все равно выйдем из ЕС", - приводит издание слова Каммингса, который в 2015-2016 годах руководил агитационной платформой евроскептиков Vote Leave и считается одним из главных разработчиков стратегии, которая привела к победе сторонников выхода Великобритании из ЕС на референдуме 2016 года.

Лейбористская партия Великобритании неоднократно заявляла, что ждет удобного момента для того, чтобы поставить на голосование вопрос о доверии новому правительству. Лейбористы не пошли на этот шаг в первые дни премьерства Джонсона, а уже 25 июля начались парламентские летние каникулы, которые продлятся до 3 сентября. При этом представитель лейбористов Джон Эшуорт заявил в воскресенье телеканалу Sky News, что у оппозиции по-прежнему есть время и возможности для того, чтобы не дать осуществиться сценарию Brexit без сделки с ЕС, который грозит экономике страны долгосрочными негативными последствиями.